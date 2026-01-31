香港での強盗事件に関連しているとみられる東京・上野で4億円以上が奪われた事件と、羽田空港でおよそ2億円が狙われた事件で、逃走した男らが、千葉県流山市方面と、神奈川県横浜市方面にそれぞれ逃げていることがわかりました。

この事件は29日、台東区東上野で中国人や日本人の男女5人が、3人組の男に現金、およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われたものです。

この2時間半後には羽田空港で、両替商の男性らが現金およそ1億9000万円が入ったスーツケースを奪われそうになる事件があり、襲われた男性らがその後、香港で強盗被害にあったとみられています。

上野の事件では、逃走した3人組が、暴力団関係者名義の白色のトヨタ・アルファードに乗っていたことがわかっていますが、その後の捜査関係者への取材で、この車が千葉県流山市の方面に逃走したことがわかりました。

また、羽田空港の事件では、男らが偽造ナンバーの白色のトヨタ・プリウスに乗り、横浜方面に逃走したということです。

警視庁は、上野と羽田空港と香港の3つの事件がいずれも、暴力団が関与するグループの犯行の可能性があるとみて捜査しています。