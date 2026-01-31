31日、衆議院選挙が公示されてからはじめての週末を迎え、各党の党首らが各地で支持を訴えました。

自民党・高市総裁（静岡・沼津市）「高市内閣で初めて責任ある積極財政というものを進めることにしました。しっかりと経済強くする。何と言っても経済成長を追い求めて、しっかりと日本の経済のパイを大きくしていく」

中道改革連合・野田共同代表（埼玉・春日部市）「ひもじい思いを国民にさせない。そういう国を我々は作りたいと思っています。だから食料品（の消費税）をゼロにするんです。恒久的なまさに財源として日本ファンド。それを運用していくということを恒久財源でずっと減税が続くようにしたいと思います」

日本維新の会・吉村代表（神奈川・川崎市）「社会保険料高すぎますよねみなさん。負担大きすぎます。今までこの改革進んできましたか。我々はこの社会保険料下げる改革、賛否あるけどもやろうといってやる。自民党だけでは絶対にできないこと、我々はアクセル役になります」

国民民主党・玉木代表（埼玉・朝霞市）「住民税の控除額上げて大体6万円皆さんに減税して、税金払っていない方については、社会保険料の還付という形で6万円を還付・給付していく。こういうことで皆さんの暮らしの負担を抑えていきたいなと思っています」

共産党・田村委員長（東京・新宿）「消費税の減税を実現するカギは、『タックス・ザ・リッチ＝富める者に課税を』『もうかっているところから税金取れよ』とこの声あげて、消費税の減税、一緒に実現してまいりましょう」

れいわ新選組・大石共同代表（滋賀・大津市）「経済政策、一番主軸にしているものは消費税の廃止です。本来税金というのは大金持ちからとるものと違いますか？社会保険料は国のお金で引き下げる」

参政党・神谷代表（大阪・堺市）「消費税っていう集め方をやめてください。消費税は悪い税金です。我々は即効性があってわかりやすくてシンプルにするために消費税を一律5％下げるとかいっそのことゼロにしてしまえって言ってるんです」

減税日本・ゆうこく連合・原口共同代表（東京・有楽町）「消費税は廃止一択。赤字の企業にもかかるものすごい悪い税なんです」

日本保守党・百田代表（神奈川・川崎市）「減税、減税待ったなし、それから間違った再エネ政策、これも直ちにストップしたい。もう移民はもう今限度に来てると思います。移民はもういらんと大きな声で言いたい」

社民党・福島代表（東京・品川）「社民党は消費税についてはゼロ、そしてあなたの社会保険料を半額にします。どうやって？企業と個人の負担割合を3:1にする」

チームみらい・安野党首（さいたま市）「チームみらいは、他のほとんど全ての政党とは違い、マニフェストで消費税の減税を掲げてはおりません。社会保険料の減額をする方が優先だと考えているからです」

衆院選の投開票は、来月8日に行われます。