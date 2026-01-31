プロ野球・ヤクルトは1軍の浦添キャンプを翌日に控えた31日、池山隆寛監督や青木宣親GM、古賀優大選手会長らが、那覇市内にある波上宮を参拝しました。

本殿には金のつば九郎のオブジェが置かれ、祈祷の最中は神妙な面持ちで臨んだ面々。その後、池山監督と古賀選手が絵馬を奉納しました。

池山監督と古賀選手は参拝後にも取材に対応。絵馬に書いた言葉を聞かれると池山監督は「2026年浦添キャンプがケガなく終えますように 健康第一」と書き、古賀選手は「優勝 健康第一」と記したことを明かしました。

その言葉にかけた思いとして、池山監督は「キャンプのあとはオープン戦、シーズンと流れていきますので、ここでつまずいてしまうと、とは思っています」と述べると、祈祷の前に「宮司さんから『丙午馬の年なので、新監督飛躍の年で頑張っていただきたい』という言葉をもらい、空を見ながらケガなく順調にいってくれればなという思いでした」と振り返りました。

キャンプへの意気込みを聞かれると「重大な責任と任務と、選手の見守りと、コーチ陣との対話というところがカギになってくると思いますけど、自分のペースをつかみながら、健康管理も踏まえて節分を越したい」と説明し「投手野手ともに競争をうたっていますので、選手たちの体調や調子を目配り気配りしながら、コーチ陣と連携しながらいいキャンプを送っていきたいなと思います」と語りました。

一方、古賀選手は、絵馬に書いた言葉に対する思いとして「今年こそ優勝したい。健康第一に関しては、昨年ケガ人が多いなかで他球団となかなか互角に戦えなかった。今年こそ万全な状態で他球団と互角に戦いたい」とその理由を述べました。

そして自身では初めて選手会長として迎えるキャンプであり、直前に控えた今の心境は「身の引き締まる思い」と明かし「ケガ人なくキャンプを完走して、チーム全体でいい調整をして万全な状態で開幕戦を迎えられたらいいかなと思います」と意気込みも語りました。