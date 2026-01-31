〈「動きの速さや激しさも、俳優と細かく調整して…」映画やドラマの“ベッドシーン”はどう撮影しているのか？ その“知られざる裏側”とは〉から続く

映像作品内のキスやセックスなど、性的なシーンを撮影する際にサポートなどを行う仕事、インティマシーコーディネーター。アメリカの映像業界から始まり、近年は日本の撮影現場でも導入が進んでいる。

【衝撃画像】インティマシーコーディネーター導入のきっかけに…“女性同士の大胆なベッドシーン”を披露じた“超有名女優”を写真で見る

今回インタビューした多賀公英さんも、インティマシーコーディネーターとして活躍するひとり。しかも彼は、日本初の男性インティマシーコーディネーターなのだ。

もともと助監督や監督として映像作品に携わっていた多賀さんは、なぜインティマシーコーディネーターになろうと思ったのか。インティマシーコーディネーターとしてどんな作品に関わっているのか。話を聞いた。（全3回の3回目／1回目から続く）



多賀公英さん ©文藝春秋

◆◆◆

ニューヨークの映画の専門学校に通い、映画制作について学んだ

――多賀さんご自身のキャリアについてお聞きしますが、インティマシーコーディネーター（以下、IC）になる前はどんな仕事をしていたのでしょうか。

多賀公英さん（以下、多賀） 初めて映像制作の現場に入ったのは、制作助手というポジションで、2014年公開の映画『クローズEXPLODE』という、豊田利晃監督の作品です。

その後、ニューヨークの映画の専門学校に通い、映画制作について学びました。そのあとは日本でフリーの助監督として活動し始めたのですが、英語が話せるので海外の広告案件や、アメリカの映画に参加し、自分の監督作品も作りながら7年くらい活動させていただきました。

それから縁あって、今は「分福」という是枝裕和監督の会社に監督として所属しながら、ICとしても活動をしています。

「こういうことをやる仕事があるんだ」ICの資格を取得した“きっかけ”

――多賀さんがICという仕事を志したきっかけは何だったのですか。

多賀 日本に帰ってきて10年ほど経った頃に、短編映画を撮ろうとしていたことがあって。インティマシーシーンがある作品だったので「どうやって撮るんだっけ」とリサーチをしている時に、浅田智穂さんのインタビュー記事を読んだんですね。

ICという仕事について少し聞いたことはありましたが、深くは知らなかったので「あっ、こういうことをやる仕事があるんだ」と。

――そこから興味が湧いたのですね。

多賀 「どうやって資格を取るんだろう」と疑問に思って調べてみたら、アメリカのIPA（インティマシー・プロフェッショナルズ・アソシエーション）というところで取れることがわかって。

「でも円安だしなぁ、今はちょっと難しそう」と思っていたら、その数ヶ月後に、浅田さんが尽力してくれたおかげで日本でICの資格取得ができるようになって。

「『日本の映像業界、面白いからおいでよ』と言いづらい」撮影現場の労働環境を疑問視

――すごいタイミングですね。

多賀 そうですね、それで縁を感じたこともあり、資格を取得することに決めました。

――もともと、日本におけるインティマシーシーンの撮影に問題意識を抱えていたのでしょうか。

多賀 うーん、インティマシーシーンだけではないのですが、ずっと映像業界自体のルールや構造といいますか、パワーバランスのようなものに疑問を抱いてはいました。

労働環境については、2023年に、労働環境の改善を目指すために「日本映画制作適正化機構」（以下、映適）が設立されましたが、映適が作成したガイドラインを見ると、映像業界が今までどのような環境だったかがわかると思います。

アメリカだと俳優のユニオンがあったり、例えば撮影が終わった時間から次の日の集合時間は最低でも12時間空けるとか、残業代など基本的なルールや契約があるんですけど、日本は映適が作られる以前はほとんど何もなかったと思います。

――アメリカで学ばれていたからこそ、より問題意識が芽生えたのですね。

多賀 アメリカだと自主映画の現場でもしっかりとしたルールを守っていたので、そういうのを見た立場からすると、これから社会に出てくる若い世代の人に「日本の映像業界、面白いからおいでよ」と言いづらいといいますか。

せっかくこの仕事を選んだのに、楽しくないのは嫌だなと。そういう環境の劣悪さって、インティマシーシーンにおけるパワーバランスのいびつさやコミュニケーションの不足とも全部繋がってくると思うんです。

「不自然に布団をかぶってたり…」日本のベッドシーンへの違和感

――俳優やスタッフの権利が守られていないからこそ起きる問題ですものね。

多賀 そうですね。何か1つでも環境改善のための手助けになれる役割があるならやりたいなと思って、ICの資格を取ったところもあります。

あとは、日本の作品に出てくるインティマシーシーンを見ていて、違和感や不自然さを覚えてしまうことがあって。

――どういうところでそう思われましたか。

多賀 うーん、何だろう……例えばベッドシーンで、不自然に布団をかぶってたりとか。

――確かに、布団ごとすごい動いてたりしますね。

多賀 自分もICになって、布団をうまく使うしかない状況はいくつかありましたが、俳優部のリクエストはもちろん尊重しつつ、何か他のもので隠したりとか、アングルを工夫するなどしてもう少しうまくできるんじゃないかなと思うことがあります。

自分ももっと知識と経験を増やして、インティマシーシーンのクオリティを上げていけたらと思っています。

「キスはどうか」「マッサージはどうか」恋愛リアリティーショーでのICの役割とは？

――多賀さんは映画やドラマのほかに、ICとしてどんな現場に携わってきたのですか。

多賀 今度、初めて舞台作品に参加させていただきます。あとは恋愛リアリティーショーなどからも依頼があります。

――恋愛リアリティーショーでは、ICはどんな携わり方をするのですか。

多賀 脚本がないので、その上で出演者への内容の説明、同意を取るというのがなかなか難しくて、試行錯誤しました。

なので、「水着になるのはOKか」とか「キスはどうか」「マッサージはどうか」みたいに起こりそうなことを何十項目もリストアップして、全員に同じ内容を面談で確認しました。

――なるほど。質問内容でこれから起きるイベントなどのネタバレになってしまう可能性がありますものね。

多賀 そうです。例えば「みんなで海に行く」という大まかなイベントやシチュエーションは決まっていても、そこでどんなやりとりが発生するかが決められていないので。内容を明らかにせず、どうやって出演者の安全を守ってケアをするか工夫しました。

監督や助監督の経験が活きていると感じること

――リアリティーショーならではの難しさですね。多賀さんは監督や助監督の経験もあると思いますが、それがICの仕事に活きていると感じることはありますか。

多賀 映像の現場の流れがわかっているので、それはすごく良かったなと。助監督はどの部署とも関わる役割で、どういう段取りで、どの部署の方々が動いているかを大体把握しているので、ICの仕事をしていて「これはこの部署に聞けばいいんだな」と間違わずにスピーディに対応できるのは助かります。

――特に現場ではスタッフさんも忙しいですものね。

多賀 あとはカメラが置いてある位置で「あっ、ここまで映っているな」と察知して、邪魔にならないようにスッと隠れる場所を確保したり。些細なことですが現場経験がないと難しかっただろうなと。

「ペチコートって何ですか？」男性のICだからこその難しさ

――多賀さんは日本において男性初のICですが、男性のICだからこその難しさなどありますか。

多賀 難しさというか、女性の俳優の準備のケアが直接できないので、現場で他の女性スタッフの方の協力があって成り立っています。あとは女性用の衣類や下着の名前といいますか、知らない名称がたくさんあって。「えっ、また聞いたことないものが増えてる」「ペチコートって何ですか？」みたいな。

そういう知識のアップデートをしていかないと遅れちゃうな、と思うことは多いです。あとはやっぱり、女性の俳優の方から「『男性のICが入る』という話だけを聞いた時は、少し緊張しました」というお話を聞くこともあったので、初めて会う面談時になるべく安心していただけるようにコミュニケーションをとっています。

――確かに、男性相手だと「相談しづらいんじゃないか」と身構えてしまう女性もいるかもしれません。

多賀 そうですよね。実際にお会いしてお話をして、現場が終わったら「多賀さんに入ってもらえて本当に良かったです」と言ってくださったので安心したんですけど。どうしても異性相手だと不安もあると思うので、ちゃんと不安を取り除けるように努力したいと思っています。

ICを選ぶ側の選択肢を増やせるようになればいい

――今後、ICとして挑戦したいことや、携わりたいことなどありますか。

多賀 僕はオープンリーゲイのICとして活動していて、最近は男性同士のインティマシーシーンがある作品が増えてきているので、声をかけていただければ何かお役に立てるのではと思います。

あとは、どんなインティマシーシーンでも対応できるようにもっと自分の経験を増やして、どうやって安全に、かつ良いクオリティで撮れるのかというところに挑戦してみたいなと。

――監督とIC、両方の経験のある多賀さんならではの視点ですね。

多賀 日本では今、ICが少ないですし、特に男性は僕1人なので、これから数が増えて、ICを選ぶ側の人が「この人はこういう分野が得意だから、こういう知識が豊富だから」と選択肢を増やせるようになればいいですよね。

まだまだICを起用することに対して「相談すると色々と大変なんじゃないか」という印象を持たれがちかもしれませんが、そうではなく、逆にスムーズにコミュニケーションを進めるサポートをする役目だという印象がもっと広がっていけばいいなと思っています。

撮影＝志水隆／文藝春秋

（吉川 ばんび）