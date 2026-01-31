犬が嘔吐したとき大丈夫かどうかを判断する方法

1.嘔吐の回数は1回だけなのか

24時間内に犬が嘔吐した回数が1回なのであれば、自宅で様子を見ても大丈夫でしょう。

食べ過ぎてしまったとき、早食いをしてしまったとき、水をガブガブ飲んでしまったときなど、胃がびっくりしてしまったのかもしれません。

空腹である時間が長くなってしまったときにも、犬が1回だけ嘔吐することがよくあります。

嘔吐した回数が1回であり、その後も元気な様子で食欲もあるのであれば、しばらく様子を見てみましょう。

2.短時間に何度も嘔吐しているのか

短時間に何度も嘔吐する場合、犬の体への負担が大きくなります。脱水症状を引き起こしたり、電解質のバランスが崩れたりすることがあります。

何度も嘔吐を繰り返すことで、犬の体力も奪います。子犬や老犬であれば、衰弱を招く恐れもあります。

短時間に何度も嘔吐するときは、早急に動物病院へ行くべきです。

3.嘔吐の後の食欲と水を飲む量

嘔吐した後、ごはんを食べない、水を飲まない、水を大量に飲む、といった症状があるときは要注意です。

嘔吐した後、胃や腸の調子が悪く、食欲がないことがあります。1食分くらいは抜いてもよいかと思いますが、その次の食事の時間にもごはんを食べないときは、動物病院で診てもらいましょう。

4.嘔吐物の内容

嘔吐物の内容は、犬が嘔吐した原因を推測するために非常に重要な要素です。

嘔吐物が未消化のごはんである場合では、ごはんの量が多かった、ごはんを早食いしてしまった、胃の調子が悪く消化が上手くできなかった、などが嘔吐の原因になることがあります。

嘔吐物が透明の液体のみである場合や白い泡状のもののみである場合では、空腹による胃酸過多が原因である可能性があります。

嘔吐物が黄色い液体である場合では、空腹による胆汁の逆流、または胃炎が起きている可能性があります。

嘔吐物に血液が混じっている場合では、消化管から出血しています。血液の色が黒っぽく見えることもあり、緊急性が高いと言えます。

5.嘔吐以外に症状はあるのか

体をガタガタと震わせている（痛みがある可能性がある） 軟便や下痢をしている 呼吸が荒い（暑くないのにパンティングをしている）

このような症状があるときは要注意です。このような症状は長時間続く可能性が高いです。その分、犬に苦痛を与え続けることになってしまいます。

早急に動物病院へ行くべき症状であると言えます。

6.異物の誤飲誤食の可能性はあるのか

嘔吐の症状が見られるとき、最も恐ろしいのが、異物を誤飲誤食してしまった可能性があることです。

「もしかしたら…」と感じているのであれば、可能性がある以上、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

飲み込んでしまった異物が消化管に詰まってしまっている場合、嘔吐が続きます。腹部に膨張がある可能性もあるため、確認してみましょう。

すぐに病院へ行くべき危険な症状

まとめ

短時間に何度も嘔吐する（脱水の恐れがある） 嘔吐物に血液が混じっている（消化管からの出血がある） 元気がなくぐったりとしている（緊急対応が必要になる可能性がある） ごはんや水を全く受け付けない（衰弱する恐れがある） 腹部の膨張や痛みがある（胃捻転や腸閉塞や膵炎などの可能性がある）

犬が嘔吐したとき大丈夫かどうかを判断する方法を6つ解説しました。

愛犬が嘔吐してしまったときは、様々な観点から総合的に観察し、判断することが大切です。たった1回の嘔吐でも重篤な症状につながることがあるため、判断に迷ったら安全を最優先に動物病院へ急ぎましょう。

(獣医師監修：葛野宗)