戸越銀座の風情漂う蕎麦屋で呑む　豊富な酒肴とコシの強い蕎麦にうっとりだ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・戸越銀座の蕎麦店『蕎麦切り翁』です。

冷冷、冷温、温温、すべてにうまい中太田舎蕎麦

にぎやかな戸越銀座商店街を抜けた頃に現れる、風情ある一軒だ。1950年創業、2005年に三代目高島伸一さん（※高の字は本来、はしごだか）が店を改装。機械打ちだった蕎麦を手打ちに、一品料理を増やし「呑める蕎麦屋」に生まれ変わった。

「酒肴五点盛り」は、ゆば、酒盗、穴子の煮凝りなど、酒を呼ぶ呼ぶ妙味揃い。

秋ハモ土瓶蒸980円、金婚・ぎん辛960円

『蕎麦切り翁』（手前）秋ハモ土瓶蒸 980円 （奥）金婚 ぎん辛 960円 深い味わいのダシ、ひと手間かけたハモのなめらかな食感がたまらない

季節限定のお楽しみの「秋ハモの土瓶蒸し」は、まずだしをおちょこで「ほ〜っ」といただく。味わったら蓋を開け、ハモ、マイタケ、シメジ、おっ、銀杏も発見。ちびちび呑むのに最高です。

蕎麦は二八の田舎蕎麦。脱穀した「まるぬき」を粗く挽いた粉、細かく挽いた粉、そして殻の粉の3種類を独自の割合でブレンドするという。しっかりとした蕎麦は、噛みしめるとふっくら風味が広がり、あったかい汁にもよく合う。

結構呑んで食べた後、「小もり」（650円）があるのもうれしいなあ。

『蕎麦切り翁』店主 高島伸一さん

店主：高島伸一さん「ゆっくりくつろいで、楽しんでください。平日ランチの「そば膳」（1700円）も人気です」

『蕎麦切り翁』玄関の「蔵戸」、煤竹の天井など趣のある店内。ゆったりと過ごせる

戸越銀座『蕎麦切り翁』

［店名］『蕎麦切り翁』

［住所］東京都品川区豊町1-7-6

［電話］03-3781-8378

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、18時〜22時（21時LO）、土・日・祝：11時半〜15時（14時半LO）、18時〜22時（21時LO）

［休日］月、火

［交通］都営浅草線戸越駅から徒歩10分

