「印象は良い」市原吏音が移籍先にオランダ強豪を選んだ理由。クラブSDは期待大「20歳にしては珍しく聞こえるかもしれないが…」
現在20歳のDFは大宮の下部組織出身で、2023年にトップチームデビュー。昨シーズンはJ２で29試合に出場し、リーグベストイレブンに選ばれた。また、これまで各年代別の代表に選出されてきており、先日サウジアラビアで開催されたAFC U-23アジアカップでは、U-23日本代表の主将を務め、２大会連続３度目の優勝に大きく貢献している。
AZにとって、菅原由勢（現ブレーメン）、毎熊に続いて史上３人目の日本人選手となった市原は、クラブの公式サイトで、「彼らが僕より先にプレーしているという事実だけでも、クラブの印象は良いです。AZは最初に興味を示してくれたクラブで、その関心はずっと続いていました。だからこそAZを選びました」と移籍の決め手を明かす。
そして、「僕は万能なセンターバックで、攻撃やビルドアップも得意です。個人的には、AZで１試合でも多く出場し、チームに貢献してタイトルを獲得したいと思っています」と意気込んだ。
また、AZのスポーツディレクターを務めるマックス・ユイベルツ氏は、次のように期待を寄せている。
「リオンは右利きのセンターバックで、左右のセンターバックどちらもこなすことができる。ボールタッチが得意で、スピードがあり、洞察力も優れている。20歳にしては珍しく聞こえるかもしれないが、彼はすでに真のリーダーでもある。これまでの生涯を通じてキャプテンを務め、アジアカップ優勝時の試合でもリーダーシップを発揮した。もちろん、まだまだ成長の余地があり、我々は彼が次のステップへ進むことができるよう、共に取り組んでいく」
日本の若き逸材が欧州でどんな活躍を見せてくれるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
