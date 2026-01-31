「こんなのIJやんけ」SNS騒然の一撃！ 柏MFがちばぎん杯で決めた“完璧すぎる左足弾”に「スーパー！」「美しい軌道」の声
柏レイソルは１月31日、第30回ちばぎんカップでジェフユナイテッド千葉と対戦し、２−１で勝利。この試合の決勝ゴールは圧巻のゴラッソだった。
１−１で迎えた83分、右サイドから細かいタッチのドリブルで切り込んだMF久保藤次郎が、左足で狙いすましたシュートを放つ。完璧なコースに飛んだボールは、左ポストの内側を叩いてゴールに吸い込まれた。
強烈な一撃にSNS上ではファンから「うまー」「スーパー！」「美しい軌道、美しいゴール」「カッコ良すぎた」「こんなのIJやんけ」「どんどんすごい選手になってる」といった声が上がった。
柏はちばぎんカップ連覇を達成。２月６日に開幕するJ１百年構想リーグに向けて弾みをつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ちばぎんカップ連覇に導く久保藤次郎の圧巻ゴラッソ！
