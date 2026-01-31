ちばぎん杯で柏の久保（24番）が圧巻のゴールを挙げた。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　柏レイソルは１月31日、第30回ちばぎんカップでジェフユナイテッド千葉と対戦し、２−１で勝利。この試合の決勝ゴールは圧巻のゴラッソだった。

　１−１で迎えた83分、右サイドから細かいタッチのドリブルで切り込んだMF久保藤次郎が、左足で狙いすましたシュートを放つ。完璧なコースに飛んだボールは、左ポストの内側を叩いてゴールに吸い込まれた。
 
　強烈な一撃にSNS上ではファンから「うまー」「スーパー！」「美しい軌道、美しいゴール」「カッコ良すぎた」「こんなのIJやんけ」「どんどんすごい選手になってる」といった声が上がった。

　柏はちばぎんカップ連覇を達成。２月６日に開幕するJ１百年構想リーグに向けて弾みをつけた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ちばぎんカップ連覇に導く久保藤次郎の圧巻ゴラッソ！