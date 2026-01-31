石川昂弥は“開花”できるのか　崖っぷちの7年目で問われる真価と三塁争いの現実

地元出身である石川への期待は高い(C)産経新聞社

7年目の開花は見られるのか。中日・石川昂弥は改めて、勝負の年を迎えている。

類まれなる打撃センスに荒々しさが加わるように──。昨年の今頃はそんなことを言われていた。新政権の象徴となるべく「4番・サード固定」でシーズンインも、攻守で精彩を欠き1か月足らずで2軍降格。消化しきれぬまま、どん底を彷徨った。

それでも少しずつ状態が上向き、9月上旬には待望の1号ホームラン。優勝目前の阪神相手に放った放物線。本拠地・バンテリンドームナゴヤが文字通り揺れた。

これで大丈夫だと思った矢先、翌日の午後に竜党が一様に落胆する。

石川昂弥選手の姿が見当たりません──。

左脇腹を痛めて無念の登録抹消。そのままシーズンを終えた。残った数字は22試合出場、1本塁打5打点、打率.139。契約更改でもダウン提示を受けた。

捲土重来を期す2026年に向け、石川は高知秋季キャンプの参加を志願。少数精鋭のメンバーに滑り込み、完走を果たした。オフには9キロのダイエットを敢行。スリムな身体で細川成也、ブライト健太との自主トレに現れた。