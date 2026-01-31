Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは自身のInstagramを更新。家族と過ごした冬休みの様子を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田涼介さん公式Instagramより）

Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは自身のInstagramを更新。家族と過ごした冬休みの様子を披露しました。

「姪になりてええええええええ」

山田さんは「『僕の冬休み』 はしゃぐ僕。夜に備えて姪と月チェック。親父とプラモデル作り。姪を捕まえた。僕なりのカッコつけ。姪が寝たので1人で月見。星が綺麗でした」とつづり、7枚の写真を投稿。家族で過ごした休日の写真で、めいっこと一緒に望遠鏡を覗き込んだり、真剣な表情でプラモデルを作ったり、2人のめいっこをハグする姿を披露しています。

この投稿にコメントでは、「た、たまらん 何これ」「姪子ちゃんたち幸せだねこんなイケメンな叔父が居て」「いいおじすぎる」「4枚目やば鼻血出る」「姪になりてええええええええ」「私も捕獲されたい」「はしゃぐの可愛すぎやろ！」などの声が寄せられています。

「#姪とおしゃべり #にやり #まるでデート」

山田さんは、2025年7月には家族旅行の写真を投稿し、「#姪とおしゃべり #にやり #まるでデート」とハッシュタグを添えて、まるでカップルのように寄り添って話す、めいっことのツーショットを披露しています。コメントでも「このハッシュタグがエモすぎて」「姪っ子ちゃんとなんて微笑ましいです」「自発光すぎて尊し」「来世は姪 必ず」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)