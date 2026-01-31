「姪になりてえええ」山田涼介、姪との冬休み満喫ショット！「いいおじすぎる」「私も捕獲されたい」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは自身のInstagramを更新。家族と過ごした冬休みの様子を披露しました。
【写真】山田涼介、「いいおじすぎる」姿！
この投稿にコメントでは、「た、たまらん 何これ」「姪子ちゃんたち幸せだねこんなイケメンな叔父が居て」「いいおじすぎる」「4枚目やば鼻血出る」「姪になりてええええええええ」「私も捕獲されたい」「はしゃぐの可愛すぎやろ！」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】山田涼介、「いいおじすぎる」姿！
「姪になりてええええええええ」山田さんは「『僕の冬休み』 はしゃぐ僕。夜に備えて姪と月チェック。親父とプラモデル作り。姪を捕まえた。僕なりのカッコつけ。姪が寝たので1人で月見。星が綺麗でした」とつづり、7枚の写真を投稿。家族で過ごした休日の写真で、めいっこと一緒に望遠鏡を覗き込んだり、真剣な表情でプラモデルを作ったり、2人のめいっこをハグする姿を披露しています。
「#姪とおしゃべり #にやり #まるでデート」山田さんは、2025年7月には家族旅行の写真を投稿し、「#姪とおしゃべり #にやり #まるでデート」とハッシュタグを添えて、まるでカップルのように寄り添って話す、めいっことのツーショットを披露しています。コメントでも「このハッシュタグがエモすぎて」「姪っ子ちゃんとなんて微笑ましいです」「自発光すぎて尊し」「来世は姪 必ず」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)