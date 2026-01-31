大相撲の元横綱照ノ富士・伊勢ヶ浜親方（３４）の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開かれた。

断髪式では各界著名人ら約３３０人が出席。柔道金メダリストの吉田秀彦氏、大野将平氏、阿部一二三、阿部詩、競泳金メダリストの北島康介氏、ボクシングで世界王者となった亀田和毅、中谷潤人、井岡一翔、元Ｋ―１王者の武尊、元プロ野球選手の槙原寛己氏、中田翔氏、西岡剛氏、元サッカー日本代表の小野伸二氏、ラグビーＷ杯３大会出場の稲垣啓太、タレントの小島瑠璃子らが断髪者に名を連ねた。

角界からは一門の浅香山理事（元大関魁皇）、兄弟子の安治川親方（元関脇安美錦）、大関安青錦（安治川）、伊勢ヶ浜部屋の関取衆らが土俵に上がり、最後は先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）が止めばさみを入れた。

伊勢ヶ浜親方は断髪式を終えると「ホッとしている。万全の準備をして皆さんを迎え入れたいという思いでやっていましたから」と安堵の表情。新たな髪形については「ちょっと慣れない」と戸惑いながらも「頭が軽くなった」と笑顔を見せた。

今後は部屋の師匠として本格的に指導者としての道を歩む。伊勢ヶ浜親方は「部屋から横綱や大関を出す？ もちろん。稽古ですね。厳しくいきたいと思っている。自分に負けないような協会の看板を背負うような力士を育てたい」と意欲を示した。