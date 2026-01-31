新婚のヘラヘラ三銃士さおりん「旦那から大好評だった」麻婆カレー公開に「旦那さんの反応良すぎる」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが1月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫から好評だったという麻婆カレーを公開した。
【写真】新婚の32歳美人YouTuber「旦那から大好評」手作り麻婆カレー
さおりんは「リュウジさんのレシピで伝説の麻婆カレー作ったら旦那から大好評だった！！！褒めちぎられて嬉しい気持ち」とつづり、料理研究家・リュウジ氏のレシピを参考に作った麻婆カレーを披露。他にも、いくら、スナップエンドウ、子持ちヤリイカなどが食卓にずらりと並び、品数豊富で彩り豊かな夕食となっている。「美味しかった〜」と自身でも納得の仕上がりだったことを記している。
この投稿に、ファンからは「幸せな日常すぎる」「旦那さんの反応良すぎる」「美味しそう」「リュウジのレシピ間違いないよね」「私も作ってみる」「おかずも美味しそう」などの声が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の32歳美人YouTuber「旦那から大好評」手作り麻婆カレー
◆さおりん、夫絶賛の「伝説の麻婆カレー」を公開
さおりんは「リュウジさんのレシピで伝説の麻婆カレー作ったら旦那から大好評だった！！！褒めちぎられて嬉しい気持ち」とつづり、料理研究家・リュウジ氏のレシピを参考に作った麻婆カレーを披露。他にも、いくら、スナップエンドウ、子持ちヤリイカなどが食卓にずらりと並び、品数豊富で彩り豊かな夕食となっている。「美味しかった〜」と自身でも納得の仕上がりだったことを記している。
◆さおりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せな日常すぎる」「旦那さんの反応良すぎる」「美味しそう」「リュウジのレシピ間違いないよね」「私も作ってみる」「おかずも美味しそう」などの声が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】