お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が30日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）とともに生出演。「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっているABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」23日放送回について言及した。

23日放送回では、探偵を務めるせいやが、6人兄弟の世話をする小学6年生の長男からの「1日だけ長男を代わってほしい」との依頼に答える様子が放送された。放送終了後、ネット上では「ヤングケアラー状態」などと批判の声が上がっていた。一方でせいやが長男を始め、家族の面倒を見ていた姿がネット上に共感を呼んだ。

せいやは「いろいろ考えた。言葉選びながらしゃべりますけど、『探偵！ナイトスクープ』のロケを頑張っただけ。考察されすぎてるのよ、正直。メッセージ性があったり、変に持ち上げられたりもしたけど」と前置きした上で「俺はシンプルに何回も言うけど、子供に『まだ大人になんなよ』と言っただけ。それだけ。それ以上でもそれ以下でもない。変に何かメッセージ込めたやろっていうのはない」と語った。

「勝手にSNSで…怖いよ、持ち上げられて。賛同する時は数で賛同して。たたく時は『私も思ってた』『僕も思ってた』みたいなんてすごいから。数でたたける、みたいな。あれダメ。よくないな」と語った。