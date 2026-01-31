¥×¥íÌîµå¡¢1Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡12µåÃÄ¤¬°ìÀÆ¡¢µÜºê¤È²Æì¤Ç
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ï2·î1Æü¤ËµÜºê¤È²ÆìÎ¾¸©¤Ç12µåÃÄ¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¹¤ë¡£Á´µåÃÄ¤¬1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©¤Ç¤Ï6µåÃÄ¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£µð¿Í¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬µÜºê¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¡£½Õ¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÅÔ¾ë»Ô¤ÇÃÃ¤¨¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¸©¤Ç¤â6µåÃÄ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÅÄ·ò¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÁ´ÂÎ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤¿¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëDeNA¤Ï½É¼Ë¤Ç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤ÏÆáÇÆ»Ô¤ÎÇÈ¾åµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ï3·î27Æü¡£