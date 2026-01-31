【ママのベストバイ！】10年経った…買い替えどきは…「今だ」！【第4話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、10年ぶりのアイテム新調で、魅惑の変身を遂げたママのベストバイ・アイテム。
今回のベストバイ・アイテムは、ドライヤー。なかなか壊れないので、買い替えるタイミングがどんどん先延ばしになっていたのだそう。そして10年越しについに新調！
娘の髪、サラッサラ！
ママも夫さんも髪、サラッサラ！
髪がキレイな人って清潔感がありますよね〜。わかります。
ママの心の声「これなら自信を持って外に出られる〜」
人は見た目がなんとやらではありませんが。髪がキレイになったことで自信がもてたようですね。周りからの視線だけでなく、“髪がキレイになった”事実にもテンション爆アガりしちゃいそう。まさにベストバイ・アイテム！ 髪サラサラを目指して、みなさんもチェックしてみてはいかがでしょう？
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
