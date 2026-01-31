¡ÖÉÔºî¤Î83Ç¯ÁÈ¡×=¡Ö¤ª¿À¥»¥Ö¥ó¡×²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ¡ª·¬ÅÄÌ÷»ÒÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤Ê¤¢?¤¹¤´¡¼¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×
¡Ö²¿¤«?»Ï¤Þ¤ë?Í½´¶?¡×Æ±´ü5¿Í¤¬½¸¹ç
¡¡²Î¼ê¤Î·¬ÅÄÌ÷»Ò(58)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1983Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼Æ±´ü¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤ª¤ª¡£²¿¤«?»Ï¤Þ¤ë?Í½´¶?¾Ð¡£Æ±´ü83Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÔÉÔºî¡ÕÁÈ¡¢w¤ª¿À¥»¥Ö¥ó¡£°ïÈþ¡¢Àé³¨¡¢¤æ¡¼¤³¡¢Í³Èþ¡¢¥ï¥¿¥·5¿Í¡¢½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ(Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤é)¡¢84Ç¯ÁÈ(²¬ÅÄÍ´õ»Ò¡¢µÆÃÓÅí»Ò)¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡ÖÉÔºî¤Î83Ç¯ÁÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢1983Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·¬ÅÄ¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ(59)¡¢ÂçÂô°ïÈþ(59)¡¢¾®ÎÓÀé³¨(62)¡¢ÌÚ¸µ¤æ¤¦¤³(59)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤ÎÆ±´ü5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡²ÈÄí¤Ç¤ÏºÊ¤äÊì¤È¤·¤Æà¤ª¤«¤ß¤µ¤óá¤ÎÉ÷³Ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¿´¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿5¿Í¤Î¤Û¤«Æ±´ü¤Î¾¾ËÜÌÀ»Ò(59)¡¢ÆÁ´Ý½ã»Ò(59)¡áÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡á¤òÆþ¤ì¤¿7¿Í¤ò¡Ö¤ª¿À¥»¥Ö¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î5Æü¤Ë59ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÚ¸µ¤Ï¡ÖHappy Birthday¡×¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÆüÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤«¤é¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²û¤«¤·¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÂç½¸·ë¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤Ê¤¢?¤¹¤´¡¼¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¾¡¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬¡£³§¤µ¤ó¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£