¡¡2017Ç¯¤Ë·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ä¡£32ºÐ½÷Í¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î7Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»¨»ï¡ÖVERY2·î¹æ¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÉð°æºé¡£¥í¥¨¥Ù¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ò¡ÖVERY¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éð°æ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¥Ñ¤Ã¤È¸«¤ÆÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¾¯¤·°ã¤¦?¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ªåºÎï¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Éð°æ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀïÎÏ³°ÁÜºº´±¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿EXILE¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤È17Ç¯9·î¡¢23ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¡£·ëº§È¯É½¤ÈÆ±»þ¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£18Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò22Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£