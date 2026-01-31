阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３０日に昨季年俸１億５０００万円から大幅アップの単年契約で総額５億円（出来高払いを含む）で更改。３１日にキャンプ地沖縄のチーム宿舎で会見を行った。会見の一問一答は以下の通り。（金額は推定）

−キャンプイン直前での更改となった。

「１１月から３カ月間、しっかり僕、代理人と球団の方で本当にじっくり時間をかけて、話し合いをさせてもらいました。お互い納得するのに時間はかかったと思いますけど、キャンプイン前に契約して、今日を迎えることができてよかったと思います」

−話し合って心境の変化は。

「明日からキャンプが始まるので、今シーズン結果を出すために、しっかり準備をしたいと思う」

−更改が長期になった経緯は。

「ポスティングの件もありますし、年俸のことも。その２つについてじっくり話をさせてもらいました」

−この場で言えるのはそこまでか。

「本当に想定より時間はかかりましたけど、今日を迎えてとてもうれしいです」

−将来的なメジャー挑戦について言えることは。

「これからも時間をかけて話し合って行くつもりです」

−ファンも契約更改を待っていた。

「本当に時間がかかって、心配してくださった方もいると思いますけど、しっかり契約して、明日からタイガースの一員として頑張っていきたいと思っています」

−キャンプに向けて、オフの手応えは。

「いろんなところでトレーニングをしましたし、ケガをしないように鍛えてきたつもりなので、しっかり明日からいい準備ができたらいいなと思います」

−今年のテーマは。

「本当にケガをしないで、１年間走りきるための準備というか、体もそうですけど、しっかり技術もまだまだ詰めていけるところはいっぱいあるので、そこですね」

−３月にはＷＢＣもある。

「本当に光栄なことですし、選ばれたからには自分のできることを精一杯やりたい。そう思っています」

−世界と戦う抱負は。

「どういう役割になるか自分自身も分かってないですけど、自分の持っている力を最大限出せるように準備をしたい」

−その先にはペナントレース。目標や覚悟は。

「本当にまずは連覇。そこだけを見て。そのために自分が何ができるかを考えて、やっていきたい」

−昨年は２冠とゴールデングラブ。

「本当にまた新しい１年という気持ちで、守りに入ることなく、打撃も守備も走塁も、もっと攻めて、もっといいプレーをしたいと思っています。頑張ります」