お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が1日放送のカンテレ「モモコのOH!ソレ！み〜よ」（土曜後1・00）に出演し、周囲が見たことがない？という私物を公開した。

この日は、人気占い師・故細木数子さんの娘で「六星占術」後継者の細木かおりさんがゲスト出演した。

数子さんから受け継いだエルメスの長財布を見せ、札の向きやカードの向きをそろえきれいに整頓することなど、お金がたまるコツを語った。

“節約女王”モモコは「私結構、財布ちゃんとしてる。…あ、でも私の財布見たことないよね？」と共演陣に聞き、ニヤリ。「私の財布見たら死ぬって言われてるんですよ」と笑わせた。

「ごちそうしてくれる人を呼ぶっていう手段に出るので、自分の財布を全然出さない」と自ら明かすと、西川ヘレンも「ほんとに見れません」と続いた。

だがこの日は、スタッフに預けていた財布を披露。モモコがこよなく愛するハイブランド「シャネル」の黒色の長財布で、中には出雲大社のお守り、おいしい飲食店などに行くと貼ってもらう千社札。また、小銭も小分けの袋に入れてきちんと整理されており、かおりさんから「すごいいいですね」と褒められていた。