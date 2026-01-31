都丸紗也華、圧倒的な美顔と美ボディで魅了 ビーチバレーに挑戦する姿も激写
グラビアアイドルの都丸紗也華が、週刊SPA!発のグラビア写真集シリーズ第28弾『旬撮GIRL Vol.28』（発売中）に登場し、ビーチを舞台にした撮り下ろしカットで存在感を示した。旬の美女6人が集結した今作の中で、都丸は持ち前の明るさと安定感のある表現力で誌面を彩っている。
【写真】安定感抜群！ビーチバレーにも挑戦した都丸紗也華
都丸は1996年生まれ、群馬県出身。2014年にグラビアデビューを果たし、これまで数多くの雑誌や写真集で活躍してきた。特技はピアノで、チャームポイントとして知られるスタイルと親しみやすい笑顔で幅広い支持を集めている。1月28日には、妹・都丸亜華梨との共演写真集『とまるtoとまる』も発売され、話題を呼んでいる。
今作では、ビーチバレーに挑戦する姿を披露。赤いビキニ姿でアタックを決めるカットでは、躍動感あふれるポージングと健康的な魅力が際立つ。色鮮やかなボールや海辺の風景に映える表情が印象的で、自然体の美しさが引き立っている。
さらに、砂浜での撮影では、身体についた砂を洗い流すシーンや、爽やかなランジェリー姿でのカットも収録。さまざまなシチュエーションの中で見せる柔らかな笑顔や落ち着いたまなざしが、グラビア経験の豊富さを感じさせる仕上がりとなっている。
同作には白濱美兎、沢美沙樹、高崎かなみ、麻倉瑞季、岡本彩夏らも登場し、現在のグラビアシーンを象徴する顔ぶれが集結している。
【写真】安定感抜群！ビーチバレーにも挑戦した都丸紗也華
都丸は1996年生まれ、群馬県出身。2014年にグラビアデビューを果たし、これまで数多くの雑誌や写真集で活躍してきた。特技はピアノで、チャームポイントとして知られるスタイルと親しみやすい笑顔で幅広い支持を集めている。1月28日には、妹・都丸亜華梨との共演写真集『とまるtoとまる』も発売され、話題を呼んでいる。
さらに、砂浜での撮影では、身体についた砂を洗い流すシーンや、爽やかなランジェリー姿でのカットも収録。さまざまなシチュエーションの中で見せる柔らかな笑顔や落ち着いたまなざしが、グラビア経験の豊富さを感じさせる仕上がりとなっている。
同作には白濱美兎、沢美沙樹、高崎かなみ、麻倉瑞季、岡本彩夏らも登場し、現在のグラビアシーンを象徴する顔ぶれが集結している。