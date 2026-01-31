ボーイズグループNCTのDOYOUNG（ドヨン＝29）が、自立準備青年後援金1億ウォン（約1000万円）を寄付した。

国際救護開発NGO「ワールドビジョン」は30日「NCTのDOYOUNGが、30歳の誕生日（2月1日）を迎えることになり、自立準備青年支援事業のための後援金1億ウォン寄付した」と明かした。

韓国メディアのスポーツ京郷は31日「保護終了以後にも応援が必要な自立準備青年たちの状況に共感し、青年たちが自ら人生を切り盛りできる自立の土台を用意するのに役に立つことを願う気持ちで、今回の分かち合いを決めた」と説明した。

「ワールドビジョン」は、韓国全国13の自立支援専門機関と協力し、21人の自立準備青年を対象に住居費と緊急生計費など安定的な日常維持と自立基盤作りを支援するのに後援金を活用する計画だ。

DOYOUNGは「夢を見るすべての方々に、小さな助けになりたいです。私もいつも今も変わらず、果てしなく夢を見ます」と伝えた。

同メディアは「DOYOUNGは、昨年10月にも『ワールドビジョン』を通じて、ウガンダ・ブゴンド村の学校建築のため、後援金1億ウォンを寄付し、劣悪な学習環境で学業を継続しにくい児童たちのための安全で快適な教育空間造成を支援している」と伝えた。