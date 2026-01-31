丸福珈琲店と人気キャラクター「リラックマ」が初めてコラボレーションした「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」が、2月1日（日）から2月28日（土）まで、全国12店舗で開催される。

「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」全国12店舗で開催！ (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

今回は、リラックマのベーシックなデザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA」をテーマに、リラックマたちの好物をモチーフにしたコラボスイーツやフード、ドリンクがお目見えする。丸福珈琲店の定番メニューとキャラクターの世界観を組み合わせた内容となっている。

名物メニューにバニラアイスやフルーツを添えた「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」（1870円）や、生クリームとアイスクリーム、クランブルを組み合わせた「リラックマたちの大好きいちごパフェ」（1980円）、ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマになった「チャイロイコグマのハンバーガープレート」（2200円）が登場する。

「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」（1870円）、「リラックマたちの大好きいちごパフェ」（1980円） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「チャイロイコグマのハンバーガープレート」（2200円） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

コラボスイーツまたはコラボフードを1点注文すると、コラボデザインのステッカー（全2種類）が1枚もらえる。数量限定で、注文時に好きな柄を選ぶことができる。

コラボスイーツ、コラボフードを1点注文するとステッカーがもらえる (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

コラボドリンクの「ほっこりホットチョコレート」（990円）は、ホットチョコレートにホイップクリーム、「ごゆるりチョコフロート」（1100円）はチョコレートドリンクにバニラアイスと、それぞれリラックマのクッキーがトッピングされている。コラボドリンクを1点注文すると、リラックマデザインのコースター（全2種類）が1枚もらえる。

「ほっこりホットチョコレート」（990円）、「ごゆるりチョコフロート」（1100円） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

コラボドリンクを1点注文するとコースターがもらえる (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」は、丸福珈琲店の全国12店舗で実施される。大阪ではルクアイーレ店、HEPナビオ店、イオン大日店、心斎橋PARCO店、上本町YUFURA店、グラングリーン大阪店、名古屋は星が丘テラス店、東京は東急吉祥寺店とヨドバシAKIBA店、神奈川は川崎アゼリア店、千葉はそごう千葉店、福岡は博多阪急店が対象となる。なお、グラングリーン大阪店のみ開催期間は2月12日（木）までとなっている。価格はすべて税込み。



(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.