【名門のオキテ！】日本の未来を守る超エリート・防衛大学校に潜入取材！自衛官を目指す学生たちが集結



【動画】防衛大学校に潜入｜https://youtu.be/NEYkMKk6nmI

今回は自衛官を目指す学生たちが集結する「防衛大学校」で伝統の"棒倒し"に密着。棒倒しに青春を捧げる総長２人の熱い思いが、決勝戦でぶつかることに...

ベールに包まれた防衛大学校にカメラが潜入！150人vs150人が大激突！伝統の「棒倒し」の壮絶な攻防戦に迫る。嬉し涙と悔し涙が交錯するラストは見逃せない！

普段は見ることができない学校生活や寮生活に強さの秘密が！大学スポーツの最前線、普段は滅多に見られない名門校の練習に潜入！ 強豪校に隠された「強さの秘密」を探る。



＜名門のオキテ！＞

青春スポーツバラエティ「名門のオキテ！」名門校のその強さの裏に隠された「オキテ」を徹底調査！

全国トップクラスの「超名門校」や「強豪部活」には、キビしいルールや一風変わった文化、伝統が多数存在するはず・・・。そんなスゴすぎる名門校に潜入し、圧倒的な強さの秘密（＝オキテ）を徹底調査する新感覚バラエティ！





日本一の女子高生・平塚麗桜！強さの秘密は？日川高校ウエイトリフティング部に潜入

【三好美羽】日本一速い15歳！100m走日本記録保持者の女子校生に迫る

【福山暁の星女子高校】謎のオキテだらけ？イマドキ女子高生たちに密着