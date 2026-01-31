別府大分毎日マラソンは２月１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴールの４２・１９５キロで開催される。３１日、大分市内のホテルで招待選手が出席して会見が行われ、日本代表として臨んだ昨年９月の東京世界陸上以来のマラソンとなる吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は「１２月にはマラソン練習を終え、その後、目標としていたニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、１日）で優勝し、全国都道府県対抗男子駅伝（１８日）もそこそこ走れました（埼玉代表で７区４位）。状態は悪くありません」と冷静、かつ、前向きに話した。

吉田にとって、別大マラソンは思い出深い大会だ。今から６年前。青学大卒業を区切りに競技の第一線を退き、食品メーカーに一般就職する予定だったが、４年時に臨んだ最初で最後の箱根駅伝で４区で区間新記録（当時）をマーク。その１か月後の別大マラソンで２時間８分３０秒と日本人学生歴代２位（当時）の好記録で３位入賞した。熟慮した結果、引退を翻意し、食品メーカーに対して丁重に内定を辞退。ＧＭＯインターネットグループに加入して競技続行を決断。その後、日本のトップランナーに成長した。

自己ベスト記録が２時間４分２２秒で今大会の出場選手で持ちタイムトップだったロナルド・コリル（３４）＝ケニア＝が欠場。そのため、日本歴代４位（２時間５分１６秒）の吉田が持ちタイムのトップに浮上。実績、調子を含めて、最有力の優勝候補として６年ぶりの別府大分に臨む。