巨人の甲斐拓也捕手（33）が31日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。人生で初めて挑戦したものの、センスのなさを痛感して？早くも断念したことを明かした。

この日のテーマは「今年の抱負」。

蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された甲斐は、渡された色紙に「体重を落とす。」と書き込んだ。

家族を福岡に残して東京に単身赴任中の甲斐。「もう重たい！」と明かすと「ふははっ」と自虐気味に？笑った。

ソフトバンクからFA移籍1年目となった昨季は試合中のクロスプレーで右手を骨折して途中離脱。そのままシーズンを終えた。

「8月けがしてしまって、そこからシーズンを（最後まで）送れてないのでちょっとやっぱり体が重くなってるっていうのがあって。オフに結構料理頑張ろうと思ったんですよ。僕、今までしたことないですけど」

一念発起して料理にも挑戦。「嫁とテレビ電話しながらやったりとか」とさりげなく愛妻との仲良しぶりを披露しつつ「最初、みそ汁を作ることから。メチャクチャうまかったんですよ。メチャクチャ！うまかったんですよ。これがメチャクチャうまくて…」と自画自賛した。

だが…。

「次、チキンをフライパンで焼く…大失敗して。ホント食べれるようなもんじゃなくて。失敗して片づける時に、俺なにしてんやろなと思って。僕はもう料理はやめようと決めた。簡単じゃないですよね…」

野球では努力に努力を重ねて育成入団から名捕手にまで成り上がった甲斐だが、料理からは早々に撤退？妻のありがたみを改めて痛感する結果となったようだ。