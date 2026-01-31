歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。1月生まれの人たちへ、花の画像を添えて、誕生日メッセージを綴りました。

【写真を見る】【工藤静香】1月生まれの人へ「今年の目標は、もう心にありますか？」とエール 年代ごとの葛藤も告白





工藤さんは「1年が始まる1月。今年の目標は、もう心にありますか？」と問いかけ、「ふとした瞬間に思い出せる何かを、そっと胸に置いて進んでいける年になりますように」と願いを込めました。









続けて、自身の人生を10代から50代まで年代ごとに回顧。10代の「突っ走っていた」時期や、30代の「積み重ねてきた時間が正解か間違いか考えていた」時期など、その時々の葛藤を赤裸々に振り返っています。









現在55歳の工藤さんは、未来に向けて「60代から先は、自分のための時間を増やして、一生懸命にエンジョイしていきたいね！」と前向きな指針を示しました。









最後に「夢や目標は達成することだけに意味があるのではなく、そこまでのプロセスにとても意味があると私は感じています」と綴り、「素敵な1年になさってください」とフォロワーへ呼びかけました。

【担当：芸能情報ステーション】