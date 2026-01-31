ネッツのイェゴール・ディヨミンがNBAの新人で歴代最長の34戦連続で3ポイント成功
1月31日（現地時間30日、日付は以下同）。ブルックリン・ネッツは、敵地デルタ・センターでユタ・ジャズ相手に109－99で勝利し、連敗を7で止めた。
13勝34敗でイースタン・カンファレンス13位としたネッツでは、イェゴール・ディヨミンがチームトップの25得点10リバウンドでキャリア初のダブルダブルに4アシスト、キャム・トーマスが21得点4アシスト、デイロン・シャープが16得点9リバウンド、ダニー・ウルフが14得点5リバウンドを記録。
なかでも2025年のドラフト1巡目8位でネッツから指名されたロシア出身の新人ディヨミンは、12投中6本の3ポイントシュートも成功。昨年11月8日のデトロイト・ピストンズ戦から、34試合連続で3ポイントを沈めている。
NBAのルーキーで、34試合連続して3ポイントを成功させたのはディヨミンが初。2008－09シーズンのルディ・フェルナンデス、2018－19シーズンのランドリー・シャメット（現ニューヨーク・ニックス）が保持していた33試合連続を抜き、NBAの新人で新記録を樹立した。
さらに、203センチの新人ガードは19歳と333日で1試合に25得点、10リバウンド、3ポイント5本以上成功のスタッツラインをクリア。2024年3月1日に20歳と56日でクリアしたビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）を上回り、NBA史上最年少記録も塗り替えた。
【動画】ジャズ戦で大暴れしたディヨミンのハイライト