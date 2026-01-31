大村市に、天かす専用の工場が新たに完成しました。

年間6300トンを製造し、全国や世界に出荷します。

大村ハイテクパークに新たに誕生したのは、広島市でお好み焼きソースを開発・販売するオタフクソースのグループ会社「ナカガワ」の長崎工場です。

竣工式には、大村市長や関係者ら約60人が出席し、今後の発展を祈願しました。

お好み焼きやうどんなどに欠かせない “天かす”。

ナカガワは国内トップシェアを誇っていて、大村市富の原にあった工場を移転し、新工場を開設しました。

（アナウンス）

「こちらが天かす屋の肝となる、フライヤー室です」

工場の内覧会も行われ、天かすの製造で重要となるフライヤー室などがお披露目されました。

これまでの1.5倍となる、年間6300トンを製造できるということです。

（ナカガワ 中川 有二 代表取締役）

「各地に根差した料理、パスタやピザにかけてもおいしい。フォーにかけてもいい。世界各地でいろいろな展開ができる。日本だけでなく、世界に向けて発信していく」

今年5月には、大阪府にある本社を大村市に移転する予定で、今後5年間で16人の採用を見込んでいるということです。

新工場は7月から本格稼働し、全国、そして世界へ出荷されるということです。