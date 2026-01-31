余貴美子、“娘”と2ショット「中々見られない素敵な笑顔」
俳優の余貴美子（69）が、31日までに更新されたカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の公式インスタグラムに登場。娘役の松井玲奈（34）との仲むつまじい2ショットが公開された。
【写真】「中々見られない素敵な笑顔」“娘”と2ショットが公開された余貴美子
ドラマは、松下奈緒演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品となっている。同作で聖子の弟・貴島光聖（中村海人）の婚約者・九条まゆを松井、その母親で国会議員の九条ゆりを余が演じている。
インスタグラムでは、撮影中の現場オフショットを公開。「本編ではシリアスな展開が多いため、中々見られない素敵な笑顔でパシャリ！」とその言葉の通り、満面の笑みでピースサインをした余と松井の2ショット写真がアップされた。
この投稿に「九条親子かわいい」「九条母娘ステキです」といったコメントのほか、「ドラマ本編でもこのお写真のような明るい笑顔が見られるといいのですが、きっと無理なんでしょうね」「お母さん怖かったからこの写真みてちょっとホッとしました。みんな幸せになってほしいよ〜」などの声が寄せられた。
