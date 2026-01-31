1月17日から2日間、「みずほPayPayドーム福岡」で開催された「King & Prince」のコンサート「King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING」。ファンを魅了した永瀬廉と郄橋海斗は、この日を皮切りに全国ツアーとして4都市8公演を駆け抜けている。

最新アルバム『STARRING』を引っ提げた渾身のツアー2日間を終えた翌日、永瀬が現れたのは東京・原宿だ。2025年12月に高級ブランド「ディオール」の「フレンズ オブ ザ ハウス」に就任したことで同ブランドのポップアップに登場した。

「深い緑色のジャケットを羽織った永瀬さんが姿を見せると、女性ファンからは『廉くん！ かっこいい』と歓声が上がっていました。会場へ向かう数十メートルほどの道沿いには多くのファンが駆けつけており、永瀬さんとの距離はかなり近かったです。終始穏やかな笑顔を見せていましたが、前日の福岡公演を終えた直後ということもあり、さすがに疲れが残っているのか、どこか頬がスッキリしていたのが印象的です」（駆けつけたファン）

King & Princeは2025年の大晦日に『NHK紅白歌合戦』に出演後、『カウントダウンコンサート』へと移動。そして年明けからは全国ツアーがスタートするなど、多忙な日々を送っている。そうしたなか、1月10日配信の『週刊文春 電子版』で、冠バラエティ番組『キントレ』（日本テレビ系）が3月いっぱいで終了する予定だと報じられた。

「同番組は土曜の昼に放送されている『新経済バラエティ』をうたうバラエティ番組で、2023年5月に平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんが脱退してからもふたり体制で継続されてきました。それだけに、ファンからは戸惑いの声も聞こえてきます。

番組が終了した場合は“ソロ活動”が目立ってくるのではないでしょうか。実際に、永瀬さんは2025年12月に『個人ファンクラブ』を開設することを発表して、2月14日に始動する予定です。3月には主演映画『鬼の花嫁』の公開が迫っています。ツアー終了後はふたり揃っての活動は減るかもしれませんね」（芸能記者）

ひとりでも輝ける実力があるのは間違いないが……。