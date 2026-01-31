²òÀâ¿Ø¡Ö·ÑÂ³¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ
¡¡26Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤ÈÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢Æó·³´ÆÆÄ¡¢°ì·³¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ð¤Æ´ÆÆÄ½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ãø¼Ä»á¤¬¡ÖÆó·³¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼¡¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¬¤³¤í¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ì·³¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¡£ÂÎÀ©¤¬Á´°÷ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊý¸þÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÀï¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ýÏÀ¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤â¡Ö¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆó·³´ÆÆÄ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì·³´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡£´ÆÆÄÁü¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ãø¼Ä¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤È¤Ï°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¡£·ÑÂ³¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤é¤ÇÄÏ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù