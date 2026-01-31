乃木坂46梅澤美波“もがいていた時期”経て見せる自然体な姿 後輩メンバーからの熱い言葉も原動力に【「透明な覚悟」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/31】【梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」インタビュー前編】
乃木坂46の梅澤美波（うめざわ・みなみ／27）が、2月3日に2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）を発売する。インタビュー前編では、約5年ぶりとなる写真集に込めた思いや、あえてトレーニングをせずに挑んだという体作り、撮影の裏話について語った。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、⼤⼈の階段を上る彼⼥の「今」を収めた本作。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意⾒を交換しながら作った1冊となった。撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノ、世界遺産・チンクエテッレ、芸術の街・フィレンツェを舞台に、有名スポットを網羅。ファッショナブルな⾐装から、開放感溢れる水着シーン、美しい脚を生かした⼤胆なランジェリー姿も収録。⼤⼈の⾊⾹溢れる姿や、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼⼥を感じられる写真集となっている。
― 2nd写真集が決定した時の心境を教えて下さい。
梅澤：すごく嬉しかったです。どれだけ貴重な機会をいただいているかというのを自分で理解しているつもりなので、2作目を出せるということはありがたいことだなと思いました。とにかく楽しく、作りすぎずに、自然体な姿をカメラに収めていただきました。
― メンバーや周囲から反響はありましたか？
梅澤：メンバーはみんな「楽しみにしている」と言ってくれています！特に6期生の鈴木佑捺ちゃんは、私以上に写真について熱く語ってくれるくらいで、自分のことのように喜んでくれているんです（笑）。そういう声を聞くと純粋に嬉しいですし、「喜んでくれる人のために写真集を作ろう」という原動力にもなりました。佑捺ちゃんに写真集をプレゼントしようと思います！
― 情報解禁時は「プレッシャーもあった」とコメントされていましたが、ポジティブな反響を受けて、そのような感情はなくなりましたか？
梅澤：まだプレッシャーはあります。皆さんの手に届くまで現段階では時間があるので今が1番ドキドキしているのですが、何よりも自分が満足のいくものを作れたら、それが1番だなとは思います。制作中はファンの皆さんのことを1番に考えて、1枚でも多く好きな写真を見つけてほしいという一心で作ってきました。その結果、自分でも満足のいく1冊に仕上がったという自信があるので、プレッシャーは少しずつ和らいできています。
― 今作はどのような思いを込めて制作しましたか？
梅澤：1作目を出した時が21歳で、グループに加入して4年が経った頃だったのですが、年齢的にもあどけなさが残っていたり、グループで活動しながらも当時はすごくもがいていた時期だったので、初々しい私もいたり。まだまだ伸びしろがある私というのを撮っていただいていたのですが、それから今、加入10年目になり、自分の立場も変わってきましたし、いろんなことを乗り越えてきたと思います。この5年間で、大きな成長というか、人として変化した部分もあると思うので、そこを見て楽しんでいただけたらいいなと思います。1作目の時とはまた違った思いを込めながら作りました。
― 積極的にアイディアを出されたということですが、特にこだわった部分を教えて下さい。
梅澤：今回の写真集では、ポイントとしていくつか“お花”を取り入れています。カメラマンさんが1st写真集の時と同じ方なのですが、その方の撮るお花の写真がすごく好きで、ぜひアクセントとして入れたいなと思って。裏表紙で持っている花束なども、私が持ちたいと自分からアイデアを出させてもらいました。
― 花のセレクトもご自身で？
梅澤：落ちていたお花を拾って使ったり、乃木坂46のカラーである紫を入れてもらったり。ひまわりは、なんとなく私がイタリアでひまわりの花束を持ちたくて。絵になるかなと思って選びました（笑）！
― 特に印象に残っている撮影エピソードを教えて下さい。
梅澤：裏表紙になっている白いドレスで花束を持っているカットは、海をバックに崖を登った先で撮ったのですが、今回の撮影の中で1番過酷な撮影でした（笑）。暑さの中、スタッフさんも汗だくになりながら崖を登って、しかも「日が落ちる前に撮らなきゃ」という時間との勝負でもあって。そうやっていろんな思いを込めて撮ったので、この白いドレスの写真はすごく印象に残っています。あと私の名前は“美しい波”と書いて美波なので、海がすごく好きなんです。両親も海が好きでこの名前を名付けてくれたので、その海をバックに撮っているという面でもすごく綺麗な写真になってお気に入りです。
― 今作を通して、ご自身に対する新しい発見はありましたか？
梅澤： 実は、自分の笑顔があまり好きではなくて、笑うのが難しいなと思っていたんです。1st写真集の時も「うまく笑えていないな」と感じていました。でも今回は、会話や食事をしながら撮っていただいたので、日常の中にカメラがあるような感覚で撮影できました。おかげで作り込まずナチュラルに笑えていて、楽しそうな自分も良いなと素直に思えましたし、グループでは年上になりますが、大人になっても無邪気にはしゃぐ姿も良いなと感じました！
1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。A型。2016年に乃木坂46の3期生オーディションに合格して芸能界入り。2021年11月に副キャプテンに就任し、2023年2月に3代目乃木坂46キャプテンに抜擢された。ファッション誌「CLASSY.」の専属モデルを務めるなど、個人としても活躍の場を広げている。
