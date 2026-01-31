安藤優子、夫作おでんで簡単おもてなし 豪華食卓に絶賛の声「器のセンスも抜群」「メニュー豊富ですごい」
【モデルプレス＝2026/01/31】キャスターの安藤優子が1月31日、自身のInstagramを更新。夫が作ったおでんを中心とした温かなおもてなし料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】67歳キャスター「クオリティ高い」メニュー豊富な夫作おでん
安藤は「オット作のおでんで簡単オモテナシ」とつづり、食卓風景を公開。「この寒さだと1品グツグツしたお鍋が食卓にあるだけで、本当に気持ちも身体もポカポカしてきますね」と続け、タコや練り物、大根などがはいったおでんを披露した。
また、塩を使わずオリーブオイルやバルサミコ酢で和えたトマトと苺のサラダ仕立て、旬の素材を組み合わせた菜の花のお浸しと鰹のお刺身、ルッコラ多めのサラダ、海苔が添えられたネギトロなど、栄養バランスと彩りを兼ね備えたメニューも紹介。丁寧でセンス溢れるおもてなし料理を投稿している。
この投稿に、ファンからは「旦那様の手作りおでん、クオリティ高い」「食生活を大事にしているのが伝わる」「理想の夫婦像で最高」「サラッと作るのがすごい」「器のセンスも抜群」「メニュー豊富ですごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、夫作のおでんで心温まるおもてなし
◆安藤優子の投稿に反響
