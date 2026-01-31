先住猫さんと保護子猫ちゃんが、主さんの足の間に集まって…？甘えん坊モード全開な猫さんたちの姿が話題となっています。

注目を集めている投稿は記事執筆時点で8000回再生を突破し、「めっちゃ甘えてて可愛いなぁ♡」「ひたすら尊い」「至福の時間…♡」「パパの足の間、大人気だな」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：座っていると、保護子猫と先住猫が足の間に集まってきて…悶絶級に尊い『幸せな時間』】

集合！

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、ある場所で甘える先住猫のむぎくんと三毛柄の保護子猫ちゃんの姿を収めた動画です。

保護猫シェルターにていつも通り過ごしていたふたりはこの日、ある場所に集まったそう。それは…、投稿主さんの足の間！むぎくんの尻尾にちょっかいを出してフラレてしまった三毛ちゃんが来ると、続けてむぎくんまでやって来たのだといいます。

三毛ちゃんの甘え方

伸ばした右足にむぎくんがよいしょっと上半身を乗せて寛ぐ一方、三毛ちゃんはあぐらをかいている左足の間にすっぽり。投稿主さんの手にキックやパンチをしてなかなか激しく遊んでいたそうで、180°向きを変えてからも仰向けでじゃれ続けていたといいます。

興奮で口を開けた表情や時々見せるカメラ目線など、可愛さ満点な三毛ちゃん。そのうち大好きな投稿主さんの温もりと安心感からかウトウトとした表情になったものの、足を動かした途端にカプッと噛みつき、眠気は覚めたようです。

むぎくんの甘え方

投稿主さんが両足を伸ばすと、今までじっとしていたむぎくんが足に顔をスリスリ。足を枕にするという愛らしい姿も見せてくれたそうで、普段は子猫たちの頼れるお兄さんであるむぎくんが甘える姿に、思わずキュンとしてしまいます。

毛づくろいをしたり三毛ちゃんを見守ったりとリラックスして甘えるむぎくんと、遊んでもらいながら無邪気に甘える三毛ちゃん。可愛い甘えん坊さんたちと、なんとも羨ましい時間を過ごした投稿主さんなのでした。

投稿には「うわぁ、めっちゃ可愛い♡主さん愛されてますね」「全力で甘えるムギ君最高に可愛いぃぃぃ♡」「安心できるところなんでしょうね」「三毛ちゃんのカメラ目線が可愛い」「お尻からインしてくるむぎくんとてもよろしい」「ムギくんと三毛ちゃん良いコンビですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんと保護猫さんたちの日々の様子が投稿されています。三毛ちゃんとむぎくんの微笑ましい姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。