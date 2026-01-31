猛烈アピールの新入り猫…戸惑う先住猫…。2匹の関係のビフォーアフターが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は51万回を超え「茶トラちゃんのメンタルが欲しい」「先住猫ちゃん優しいんだろうなぁ」「茶トラは甘えん坊なんだよね」といったコメントが集まっています。

物怖じしない新入りvs戸惑う先住猫

TikTokアカウント「にゃんだふる暮らし」に投稿されたのは、新入り猫ちゃんと先住猫ちゃんのビフォーアフター。キジトラ猫の「とら」ちゃんのおうちに、新入りの茶トラの子猫の「ちゃちゃ」ちゃんが迎えられました。ふたりの相性が気になるところですが、とらちゃんはちゃちゃちゃんが来る前に何かを感じてご機嫌斜めになっていたといいます。

一方で、生後2ヵ月のちゃちゃちゃんは物怖じせず、とらちゃんに近づいて「構って！」とアピールしていたといいます。とらちゃんは、プロレスを仕掛けてくるちゃちゃちゃんに戸惑っていたのか、いつも逃げていたのだそう。

めげない新入り子猫

とらちゃんがゆっくり休んでいる時でも、お構いなし。横になっているとらちゃんのそばにきたちゃちゃちゃんは、くっついて一緒に寝たかったようですが、とらちゃんに「シャー！」と威嚇されていたそうです。そんなことがあってもちゃちゃちゃんは、ひるまずにとらちゃんに何度も何度もぶつかっていったのだそう。

深まる2匹の絆

そんな日々が続き、とらちゃんとちゃちゃちゃんの関係は少しずつ変わっていったそうです。ちゃちゃちゃんが生後9ヵ月になったころ、ふたりがくっついてお昼寝している姿を見せてくれたのだそう。とらちゃんは、ちゃちゃちゃんを受け入れたのか、それともあきらめたのかはわかりませんが、いつまでも仲良しな姿を見せてくれることでしょう。これからも温かく見守っていきたいですね。

投稿には「ちっちゃい時からグレーの子のお尻あたりで寝ようとしてるのかわいい」「うちの子たちもいつかこうなれるかなと希望が見えました」「ついに諦めて受け入れた感。好き」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「にゃんだふる暮らし」では、とらちゃんとちゃちゃちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「にゃんだふる暮らし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。