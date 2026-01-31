『新作』がアツい！【UNIQLO：C】40・50代が狙いたい「注目ボトムス」

春に向けてボトムスを買うなら、軽やかな素材やシルエットのアイテムを選んでみて。季節感を高めてくれそうです。今回は、ミドル世代におすすめしたい【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の新作をピックアップ。注目のボトムスをおしゃれに穿きこなして、人と差がつくコーデを目指して。

ドレープ感のあるサテン素材できれい見え

【ユニクロ】「サテンロングスカート」\4,990（税込）

サテン素材によるドレープ感で、きれい見えが狙えるスカート。歩くたびエレガントに揺れて、コーデの垢抜けに一役買ってくれそう。ウエストはゴム仕様になっており、着脱しやすいのが嬉しいポイント。ペチコートがついているので、安心して穿けそうです。ボウタイブラウスと合わせたフェミニンなコーデや、ラフなTシャツでカジュアルに落とし込むのも◎

トレンド大本命のローウエストジーンズ

【ユニクロ】「ローライズワイドジーンズ」\4,990（税込）

2026年春夏トレンドとして注目を集めているローウエスト。デイリーに取り入れるなら、カジュアルなジーンズもおすすめです。腰回りはフィット、レッグラインはワイドなフレアシルエットでリラックス感とトレンド感を両立。美脚効果も狙えて、一度穿いたら手放せない一本になりそうです。デニムオンデニムで、こなれ感のある着こなしに仕上げるのもいいかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M