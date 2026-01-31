1999年１月31日に死去した不世出のプロレスラー・ジャイアント馬場さん（享年61）のデビュー65周年を記念した特別企画「ジャイアント馬場展」が２月28日から3月9日まで神奈川・相模原市の商業施設「アリオ橋本」で開催される。馬場さんの肖像権などを管理する株式会社「H．J．T．Production」の主催で、命日となるこの日、発表された。



【写真】プロレスデビュー65周年を記念した特別企画「ジャイアント馬場展」

馬場さんはプロ野球の投手（巨人、大洋に在籍）から力道山率いる日本プロレスに入団し、1960年9月30日にプロレスデビュー。昨年の同日に65周年を迎えていた。開場時間は11時～20時(最終日は15時閉場)。入場無料。



会場には、旧三冠ヘビー級王座ベルト、旧アジアタッグ王座ベルト、旧世界ジュニアヘビー級王座といった貴重なチャンピオンベルト、ワールドリーグ戦トロフィー、現役時代に着用していたリングシューズなどの“お宝”をはじめ、プライベートで愛用していた葉巻などの品々、馬場さんがハワイの景色を描いた油絵、懐かしい大会ポスター、読売巨人軍OB戦で着用したユニフォーム、身長209センチだった馬場さんの等身大フィギュア、試合風景のパネルなどを展示。フォトスポットで記念撮影も楽しめる。



会期中は馬場さん、スタン・ハンセンなどのキーホルダー、Tシャツをはじめ、リングシューズやジャージなどのレプリカ商品を販売。さらに、格闘技・プロレスショップ「闘道館」提供のマスク、プロレスイラストで知られる坂井永年氏のイラスト複製画の展示・販売も行う。グッズ購入者には三冠ベルトレプリカと記念撮影、ジャイアント馬場ピンバッジ（非売品）プレゼントなどの特典もある。



3月8日正午からは全日本プロレス時代に馬場さんの愛弟子だった元プロレスラー・小橋建太氏がゲスト来場し、スペシャルトークショー（入場無料）やサイン＆2ショット撮影会（税込5500円以上のグッズを購入した先着100人）を行う。



主催者は「デビュー65周年という節目の年に、昭和の日本スポーツ界を牽引したジャイアント馬場の実像に迫ります」としている。



（よろず～ニュース編集部）