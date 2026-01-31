¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åç¡¦Ä¥ËÜ¥Ú¥¢¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÂçÇ®Àï¤òÀ©¤·¤¿ÄÚ°æ¡¦ÀÖ¹¾¥Ú¥¢¡Òº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡Ó
¡þÁ´ÇÀÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉô(1·î29Æü¡Á2·î1Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥ëËÅÄ)
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¥Ú¥¢¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1ÁÈÌÜ¡§¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¥Ú¥¢
Æ±Âç²ñ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾ÅçÁª¼ê¡¦Ä¥ËÜÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£½à·è¾¡¤ÇÂÐ¤·¤¿µÈÂ¼ÏÂ¹°Áª¼ê¡¦Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¥Ú¥¢¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÈÄ¹粼Áª¼ê¤Ï¸½ºß¡¢¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ±Âç²ñ¡¦½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥¢Æ±»Î¤Ç¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤«¤é·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¾¾Åç¡¦Ä¥ËÜ¥Ú¥¢¤¬11-8¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥²¡¼¥à¤ÏµÈÂ¼¡¦Ä¹粼¥Ú¥¢¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«µö¤µ¤º11-3¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¡Ö3-0¡×(11-8¡¢11-3¡¢11-8)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±Âç²ñ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡¦°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ç2´§¤òÃ£À®¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½÷»Ò¡¦º®¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î4´§Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2ÁÈÌÜ¡§ÄÚ°æÍ¦ËáÁª¼ê¡¦ÀÖ¹¾²ÆÀ±Áª¼ê¥Ú¥¢
¾¾Åç¡¦Ä¥ËÜ¥Ú¥¢¤ò·è¾¡¤Ç·Þ¤¨ÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÚ°æÁª¼ê¡¦ÀÖ¹¾Áª¼ê¥Ú¥¢¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÎëÌÚñ¥Áª¼ê¡¦°ËÆ£»íºÚÁª¼ê¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ëÂçÇ®Àï¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Âè1¥²¡¼¥à¤«¤é¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¤ÈÎëÌÚ¡¦°ËÆ£¥Ú¥¢¤¬13-11¤ÇÀè¼è¡£¤·¤«¤·Âè2¥²¡¼¥à¤ÏÄÚ°æÁª¼ê¡¦ÀÖ¹¾Áª¼ê¥Ú¥¢¤¬11-6¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÇ®Àï¤ÏÂ³¤¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¡Ö2-2¡×¤ÇºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤âÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤âÄÚ°æ¡¦ÀÖ¹¾Áª¼ê¤¬11-9¤ÇÃ¥¤¤¡¢¡Ö3-2¡×(11-13¡¢11-6¡¢7-11¡¢12-10¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£