「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）

１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲が行われ、断髪式で大銀杏が切り落とされた。１８年２月に結婚したドルジハンド夫人、３歳になった長男の照務甚くんも門出を見守った。

ドルジハンド夫人は可憐な白の着物、金色の帯姿で親方に寄り添い、整髪を終えた親方のネクタイを整えた。ＳＮＳなどでは「照ノ富士の奥様、お見かけする度にお美しくなってる」、「本当に美人だよねぇ」、「式典から解放され元気に走り出す照務甚くんと息子を気に掛ける優しい奥様、そんな家族の姿を後ろから見守りつつ万感の想いが去来しているであろう照ノ富士の表情。泣くよね」との声が上がっていた。

３歳になった長男の照務甚くんはなんと身長１０５センチ、体重２９キロに成長。１歳児で体重が１７キロだったことが注目されたが、３歳の男児平均体重が１５キロとされる中、すでに小学３年生並みという目を見張る成長ぶりで登場。土俵入りでは父と同じ化粧まわし姿で父に連れられて入場。土俵入り中は露払いの大の里に抱えられ、父の勇姿を見守っていた。