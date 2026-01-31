藤あや子、現在の“愛車”の衝撃価格におぎやはぎ仰天 矢作兼「そんなに値段見ないで買ってますから」
歌手の藤あや子（64）が、きょう31日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。演歌界きっての車好きとして知られる藤が、カーライフとともに自身の人生を振り返る。
【写真】かっこよすぎる…藤あや子、現在の愛車は白のイタリア“高級SUV”内外装全部見せ
デビュー後、即購入したのはプジョー『306カブリオレ』。ある偶然から街で見かけ、「それ見た瞬間、うわあ、きれい！って」と衝動買いした思い出も明かす。車選びはビジュアル重視。その直感力におぎやはぎも感心するばかりだったが、小木博明も矢作兼もそわそわ。色気ダダ漏れの藤に、募る思いを打ち明ける一幕も。
八ヶ岳に別荘を持つ藤。別荘への移動に合わせて4WDを買うようになり、「あれなら女子が乗っても違和感ないし」とジープ チェロキーを2台連続で購入したことも。しかし、現在の愛車はイタリア人気メーカーの超高級SUV。3台続けて同じメーカーを選んでいるのだとか。「惚れ惚れするわねえ。いい車！」と溺愛ぶりを明かす。気になるのは、お値段。衝撃の価格が明かされると、矢作からは「この辺の車もそんなに値段見ないで買ってますから」といじりも。
