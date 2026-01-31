「なにわ男子」の大西流星（24）が31日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。「お兄さんというよりかはもうお父さんみたい」という先輩アイドルを明かした。

この日はフジテレビ系「横浜ネイバーズ」でダブル主演を務める、「timelesz」の原嘉孝とともに、原が学生時代を過ごした横浜の町を旅した。

夕食を食べながら、「影響を受けた」「尊敬してる」芸能界の先輩についての話題に。大西は「影響を受けた人は…SUPER EIGHTの大倉くん」とグループのプロデュースを務めた「SUPER EIGHT」大倉忠義の名前を挙げた。

これには原も「やっぱりそうなんだ」と納得。大西は「それこそ、『なにわ男子』ってグループができる時もプロデュースしてくださったのが大倉くんで。ジュニアの頃から見てくれているし、お兄さんというよりかはもう、なにわ男子を作ってくれたお父さんみたいな感覚かな。“グッズ作ってみるのはどうや”とか。そのプロデュース、“コスメとかやってみない？”みたいなことも大倉くんが言ってくれたりとか」とした。

「よく言ってくれるのは、“ちゃんとご飯食べてるか？”って。実家にいるお父さんみたいなんで、連絡くれたりする」と話した。