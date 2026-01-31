酒井法子、笑顔全開“プライベートショット”に反響「のりぴーきれい」「すごく楽しそう」
俳優・歌手の酒井法子（54）が31日、自身のインスタグラムを更新。笑顔あふれるプライベートショットを公開した。
【写真多数】「のりぴーきれい」酒井法子が公開した笑顔全開の“プライベートショット”
酒井は「観てきましたぁー 大好き過ぎるbpmさんのお芝居 サムライ.ナイト.フィーバー」とつづり、エンターテイメント・ユニット「bpm」のメンバーそれぞれとの2ショットや自撮りなどオフショットをアップ。リラックスした表情でカメラに向けて満面の笑みを見せている。
投稿では「毎回毎回よくもまぁ。。これだけ笑わせてくださり また、内容の濃い事!!! ほっんとぉーぉぉぉおーにっ！面白い そして、今回はじんわりと泣けてくるし感動しちゃうし」と公演の感想を熱量たっぷりにつづり、「なんなん。bpm ぁあ。。観て良かった。 今年1笑いました。もう最っ高!! また次回もめっちゃ楽しみにしてまぁす！」と心から楽しんだ様子を伝えた。
ファンからは「笑顔が素敵ですね！」「のりぴーきれい」「すごく楽しそうで、見ている私たちまで幸せな気持ちになっちゃったよ〜！ファンとして、酒井ちゃんが笑顔で過ごしている姿を見るのが一番の喜びです」などのコメントが寄せられている。
【写真多数】「のりぴーきれい」酒井法子が公開した笑顔全開の“プライベートショット”
酒井は「観てきましたぁー 大好き過ぎるbpmさんのお芝居 サムライ.ナイト.フィーバー」とつづり、エンターテイメント・ユニット「bpm」のメンバーそれぞれとの2ショットや自撮りなどオフショットをアップ。リラックスした表情でカメラに向けて満面の笑みを見せている。
ファンからは「笑顔が素敵ですね！」「のりぴーきれい」「すごく楽しそうで、見ている私たちまで幸せな気持ちになっちゃったよ〜！ファンとして、酒井ちゃんが笑顔で過ごしている姿を見るのが一番の喜びです」などのコメントが寄せられている。