政治家の信頼度や支持するかどうかを決める要素として「話し方」の割合が高いことが調査結果で明らかになっている。

【映像】各党首の演説の様子（実際の映像）

ニュース番組『わたしとニュース』では、話し方のプロ・kaeka代表の千葉佳織氏とともに、なぜ今「話し方」が重要なのか、そして有権者はどのような視点で政治家の言葉を見極めればよいかについて考えた。

■政治家を判断する重要な要素は「話し方」

選挙ドットコムとJX通信社が共同で行った調査によると、ニュースやSNSで政治家を見かけた際、その人物を信頼できるか判断する要素として「話し方」を挙げた人が7割に上ることがわかった。表情（約2割）を大きく引き離す結果となった。

千葉氏は、調査結果について「実際このデータをご覧になった方からは、もっと『表情』や『容姿・服装』の割合が多いと思っていたけれども、意外とどういう音声情報で、言葉で届けるのかというところが大事にされている、という感想をいただいた」と語る。

その背景として「インターネットの活用が1つ肝になってきている」という。「総務省の統計で、インターネットを視聴する人とテレビを視聴する人で、インターネットを視聴する時間の方が長い方は、基本的に50代以下の方。加えて、投票に行く方で言うと、平均の投票率よりも上回って投票に行く世代は、40代後半から70代。つまり、インターネットをたくさん見ている層と、投票に行く層の重なり合いが見えてきている状態だと思っている」。

さらに、ネット特有のアルゴリズムが影響を与えていると指摘する。「テレビだと公平に候補者の方を扱うというところで時間が限られることもあるが、インターネットだと候補者が1人語りをしている動画があって、それを見て、アルゴリズムによってさらにまたその人の動画を見るという感じになるので、よりその人の話し方に触れて共感をするという意思決定の機会が増えている。『この人についていきたい』と一種、ファンになるような感覚は、インターネットの発展によってより強くなっている印象がある」。

■話し方が原因で「支持をやめた」人は5割以上

同社の調査結果では「政治家の話し方が原因で支持をやめたり、投票を躊躇した経験は？」という質問に対し、「よくある」「たまにある」と回答した人は5割以上に上ることがわかった。

この結果に千葉氏は「多いですね」とコメント。その上で「例えば、最近だと“失言”はやはりいろいろと話題になることは多い。特に、失言が内閣支持率や政党支持率に影響することも出てきている。最近は、討論会がよく開催されるようになってきているが、討論会で双方向のコミュニケーションでうまくいかないと、『この人、このやり取りの時にこんなことを言った』などとインターネットで書かれたり。また、討論会に出るともしかしたらうまくいかないかもしれないから欠席しようという候補者の方も最近少しずつ増えてきている。そうすると、それはそれで『この人は欠席して有権者に訴えかけようとしていない』と批判されたりもするという意味で、話し方・伝え方という点では、できなかった時に批判され、損をしている人も一定増えてきている」との見方を示した。

さらに、「演説や討論、会見などで、話し方は投票先の判断に影響する？」という質問に対し、「大いに影響する」「ある程度影響する」と答えた人が6割以上だったことも判明した。

こうした結果がある中でも千葉氏は「普段、政治活動や選挙活動をされている方は、意外と話し方を気にしていないのではないかとも思っている」と、政治家自身はその重要性に気づいていないケースがあると指摘。

「私たちの話し方トレーニングのサービスに政治家のお客様もいるけれども、『地元の有権者にこの話し方良くなかったよって言われたんだよね』と言っていた。とはいえ、有権者の方と関係ができているので、その有権者の方は、おそらく本人がうまく話せなくても、応援し続けると思う。なので、政治家の人柄が身近でわかる人は関係ない。むしろ多くの政治家と直接接点がない方は『話し方が投票先の判断に影響する』と回答しているのではないか」

「政治家がどれだけ第一印象や自分の人柄をよく伝えられるかというところは、もっと注視していく必要があると思う」

■信頼できる政治家を見抜く「3つの視点」

では、有権者は政治家の話し方のどこに注目すればよいのか。千葉氏は3つのポイントを挙げる。

1つ目は「過去、現在、未来の軸に分けて聞く」こと。「“過去”は、こういうことやってきたという実績、“現在”は今こんな課題がある、“未来”はこんな政策をするとこういう社会になるという話。意外と未来の話ばかりになっていることがある。これは政治のカルチャーとも関連があると思っていて、政治家の方と話をすると、良いものは言わなくてもいい、伝わるんだ、むしろアピールしないことの方がかっこいいんだと思っている現役の政治家も大勢いる。すごく仕事を頑張っている方も、あえて過去は話さずに未来のことばかり話しているという人もいる」

「ただ、有権者としては、その未来を実現するために、今どんな課題にアプローチしているのか。その人が実現できるのはなぜなのかという、この3つを掛け合わせて政治家が話せているかという点が、やはり説得材料になってくると思う」

2つ目は「“語っていないところ”から感じる」こと。「ついどんな言葉を言っていたかに注目するけれども、その裏に隠れているものを探しましょうということ。例えば、今回だと『検討する』という言葉を使いながら話しているところもあると思う。検討というのは、よく考えると、26年度内なのか30年ぐらいかまでなのかで違う。『景気を良くする体制を整えます』なのか、『何年以内に所得を何パーセント底上げします』と時間軸に触れているかどうか、具体的な数値があるのかどうか。こういうところに目を向けていくと、決まっているのかいないのか、意志が強いのかそうではないのかがわかる」。

「いろいろ討論会を見る中で、元々は言っていなかったけれど、追加で具体的に言っていることもあったりする。なので、そこの変遷などを見ていると、またさらに詳しいことがわかってくると思う」

そして3つ目は「選挙演説は企業面接と同じ視点で聞いてみる」ことだという。「私も採用面接官をやることがあるけれど、皆さんも自身を面接官だと思っていただいて、知らない候補者の方が来て『これをやりたいです』『あれを変えた方がいいと思います』と言われた時に、本当にできるの？と思われると思う。じゃあどうしてやりたいと思ったのかという価値観もそうだし、その方のこれまでの経歴、何を実現してきたという経験の部分もそうだし。いろいろなところを総合的に面接で聞いて、初めてこの人と一緒に働きたいと思うと思う。そういう面接と同じ視点で見てみるというのは、政治家の言葉を見極めるポイントになる」。

（『わたしとニュース』より）