バルセロナFWロベルト・レヴァンドフスキの去就が注目されている。契約は今年6月までとなっており、年齢も37歳と選手としては高齢となった。



『SPORT』は役割の縮小、給与の半減という条件つきでクラブが残留を提示したと報じたが、そんななかレヴァンドフスキの妻アナ・レヴァンドフスカさんの発言が注目を集めることになった。ポーランドメディア『Prejada』に次のように語っている。





「今年のバルセロナのシーズンがどうなるか見てみましょう。というのも、おそらく夫にとってここでの最後のシーズンになるからです」「だから、私たちはレモンを絞るようにそれを絞りました。ファンとのすべての瞬間、すべての試合を楽しみました。いつかこのすべてがなくなることを知っていたからです。次はなんでしょう。それはわからないけれど、それが偉大なアスリート、偉大なスポーツマンの道であり、私たちはその準備ができています」また、彼女はファッションメディア『twoj STYL』では次のように語っている。「ロベルトにこう言いました。『あなたをデートに、ディナーに誘う。そうすればやっと落ち着いて話せる』って」「20年間、すべてはサッカーを中心に回っていました。最近、私も愛する人たちの関心を必要としていると感じるようになりました」レヴァンドフスキは去就を明らかにしていないが、おそらく家族のような近しい人には本音を話していると思われる。これは彼がトップリーグを去るサインなのだろうか。引き続き注目が集まる。