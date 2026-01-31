「真美子さんのドレス姿はあまりに美しく息をのむほど…」晩さん会に出席した大谷夫人に止まらぬ反響　米メディアも注目「ネイビーブルーのワンショルダードレスに黒のオープントゥーヒール」「この2人は絶対無敵」

大谷夫妻はこれまでも仲睦まじい姿を見せてきた(C)Getty Images

反響が尚、拡がっているようだ。

ドジャースの大谷翔平は真美子夫人、デコピンを伴って現地時間1月24日にNYで行われた全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部主催の晩さん会に出席した。

【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた

大谷は昨季3年連続4度目のMVP獲得したことを受けて、スピーチを行った。

大谷は流暢な英語でこの日、同席した真美子夫人に「my loving wife mamiko」（私の愛する妻、真美子）として家族のサポート、また日頃の球団のサポートにも感謝の気持ちを伝えた。

そして、この日注目を集めたのは真美子夫人の存在だった。今回の晩さん会は3度目の出席にして、初めて夫人を伴う場となった。

大谷は濃いネイビーのスーツに同色系のシャツにネクタイを合わせたシックな装い。また過去の球宴のレッドカーペットなど2ショットで現れる際には色味をあわせるなど、こだわりのリンクコーデを披露している真美子夫人はこの日もさすがだった。肩口にフリルのついた、光沢のある濃紺のワンショルダードレス、髪をしっかりまとめるなど、シンプルながら気品を感じさせる上級コーデを披露した。

足元は素足にシックな黒のオープントゥパンプスと抜け感を意識するなど、バランスも抜群だった。