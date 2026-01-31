陸上のパリ五輪女子5000メートル代表・山本有真（25＝積水化学）が、アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（47）が司会の東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。名城大の恩師が学生時代の“ぶっちゃけ発言”を暴露した。

陸上に取り組む小中学生が憧れのランナーに「山本有真」の名前を挙げる。

そのキャラクターは駅伝の名門・名城大時代に培われた。

駅伝部の名将・米田勝朗監督がYTRで出演。学生時代の山本を「破天荒でした」と明かした。

あるとき、米田監督が山本に「何のために陸上やってんの？」と聞いた。普通の選手は「強くなって日本代表になりたいです」と答えるという。

ところが山本は「試合で走るとSNSのフォロワーがめっちゃ増えるんです。それがうれしくて頑張ってます」と答えたという。

米田監督は「山本有真さんのフォロワー増やすために毎朝6時30分から朝練見てるのかと思った。時代って変わったなと感じた」と振り返った。

ただ、「走ることに関しては真面目。競技場では本当に真面目だった」と競技に取り組む姿勢は称えた。

VTRを見た山本は「いつもおっしゃるんですけど、私フォロワー増やすためなんて言った記憶がないんです」と全否定しながらも、「競技場では誰よりもやる自信はあるんですけど、プライベートははっちゃける。強くありたい思いはあるので、自分のやり方は貫きたい」と明かした。

横で聞いていた野口さんは「芯がしっかりしてる」と感心していた。