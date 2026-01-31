「timelesz」の原嘉孝（30）が31日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。尊敬する芸能界の先輩を明かした。

この日はフジテレビ系「横浜ネイバーズ」でダブル主演を務める、事務所の後輩「なにわ男子」の大西流星とともに、原が学生時代を過ごした横浜の町を旅した。

夕食を食べながら、大西が「芸能活動する中で、影響を受けた人とか、尊敬してる先輩みたいなのっている？」と質問。すると、原は「尾上松也さん」と即答。

松也とは2018年に舞台で共演したという原。「何年経っても、兄貴みたいな存在なんだけど」と明かした。

「昔、舞台でご一緒した時に、凄い緊張して、稽古場でもいろいろ試したいとか思っているけど、なかなかそれを稽古場で試せなくて、芝居のプランを。それを見抜いた松也さんがご飯連れて行ってくれて。“もっと好きにやればいいのに”“もっと失敗した方がいいよ”って（アドバイスをくれた）」と明かした。

大西も「失敗、やっぱり大事って言うよね」と共感する中、原は「それをストレートに伝えてくださった先輩って、今考えても、凄く貴重だし。そこからも本当にご飯連れて行ってもらっているし、今でも連絡とるし、（プライベートでも）そう」とした。