明石家さんまがＭＣを務めるＭＢＳ「明石家電視台」が３１日、放送され、異例のピロピロ音でゲストのスキャンダルがらみのトークを「音声変更」し、テロップでお断りを入れる場面があった。

観覧客をスタジオに入れて収録する同番組。この日のゲストは東出昌大で、不倫がきっかけで、女優・杏と離婚し、所属事務所も退所したことを念頭に、村上ショージが「事務所辞めて一番つらかったことは？」と質問した。

東出は「いや〜、これは（テレビで）使えないな〜、あるんですけど」と苦笑い。それでも、「じゃ、話すだけね。ま、使えない話だと思うんですけど。スキャンダル、ありました…」などと切り出したところで、放送上はピー音ならぬピロピロ音が鳴り続け、画面上には『※東出昌大さんは快く喋ってくれましたが、スキャンダル後の裏事情があまりにも生々しすぎたため、放送上、音声を変更させていただきます』と長めのテロップが表示された。

東出が「全然使えないから全部言っちゃうけど」と話した後に、観客が「え〜〜〜っ？！」、さんまが「はぁ〜…」、さらに観客が「え〜〜っ？！」、中川家が「えっ？！」。東出の話に、アキナ・山名が「こんな喋ってくれるんですか？！」と驚き、東出が「みんな、書いちゃダメよ〜〜」と優しくＳＮＳなどでの投稿を自粛するようお願いし、笑いが起こる場面があった。

しっかりトークした後、東出は「ごめんなさいね、こんな限られた時間で、こんな関係ない話」と謝ると、さんまは「一番うれしいやろー」と返していた。