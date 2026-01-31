俳優の中村雅俊さんが31日、映画「五十年目の俺たちの旅」中村雅俊誕生記念舞台挨拶に出席しました。



【写真を見る】【 中村雅俊 】75歳の誕生日前日にサプライズ！「ギネス世界記録™」に認定される





本作は1975年にスタートしたドラマ「俺たちの旅」の放送開始50年を記念し、主人公「カースケ」役の中村さん自らが監督を務めて映画化されました。中村さんは翌2月1日に75歳の誕生日を迎えます。

全身真っ赤な衣装で登場した中村さんは、司会から祝福の言葉を受けると猖榲にめでたいんですかね？気が付いたら75歳。世の中的にはすっかり“おじいちゃん”の年なので瓩伴虐的に語り笑いを誘い、爐めでたいというより、“よく頑張ってきたな”という感じです瓩噺譴蠅泙靴拭

また赤い衣装について、爐舛腓Δ15年前に還暦迎えたときのものです瓩噺譴蠅泙靴燭、体型はずっとキープしているようでした。









この日はサプライズで「グズ六」「オメダ」を務めた秋野大作さん、田中健さんも駆け付け祝福しました。中村さんの衣装に2人は爐垢瓦たГ世諭舛覆鵑世茲修寮岫甅爐咾辰りして声も出ない甅牴兇砲話紊譴覆い茘瓩肇ぅ犬辰鴇个い鰺兇辰討い泙靴拭







さらにこの日は、同作が「テレビシリーズメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長期間」としてギネス世界記録™に認定されたこともサプライズで発表され、表彰式が行われました。







中村さんは爐覆鵑スゴイことになった瓩搬梢融のように語りつつも、驚きを隠せない様子。爐燭聖１峠蠅帽圓のが楽しくて、楽しいだけの1年だったのに、いつしか50年の間に青春ドラマの金字塔と言われるようになった。みなさんの『俺たちの旅』への愛が本当にすばらしかったから。皆さんの愛してやまない気持ちがいろいろな形で評価され、結果として実らせてくれた瓩肇侫．鵑悗隆脅佞竜せちを述べました。









お祝いのコメントを求められた秋野さんは牋譴鎚垢たいんだが…これ（認定書）はどこに行くの？瓩反劼諭中村さんは爐修譴郎じゃなくていいから（笑）追々、話をしましょう瓩閥貍个い鮓せていました。

【担当：芸能情報ステーション】