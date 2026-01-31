お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが３１日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「芸能ウラオモテｃｈ」に出演した。

過去の過酷ロケを問われたクロちゃんはフィリピンで行った巨大コウモリ捕獲ロケを挙げた。２泊３日のロケだったがコウモリを捕まえることはできなかった。しかし「結局、捕まえられなくてよかったんですよ。なんでかと言うと保護動物だから捕まえたら、警察に捕まってた」と明かした。

ロケ中では山奥までコウモリを探しに行き、その途中でスタッフが車に乗り込んで、クロちゃんを山に置き去りしたという。クロちゃんは泣きながら１人でハンディカメラを回し続け、ロケを終えた。ロケ後に海外のコーディネーターから野犬やゲリラと遭遇する危険があったと教えられた。クロちゃんは「山奥とかは野犬がすごくいるから、噛まれたら狂犬病になっちゃうし。あとゲリラに遭うと撃たれる。本当に危なかった」と一歩間違えれば、命の危険があった。

置き去りにされていた間、カメラを回し続けたことについて「持たされたから撮っておかないと何かあったら怒られるなと思ったから」と芸人魂を見せていた。